Lucumi, stanco e felice. Titolare con la Colombia. Possibile turnover per lui

ll 14 luglio a Miami era stata l’Argentina a punire la Colombia in finale alzando al cielo la Copa America grazie a un gol di Lautaro Martinez nei supplementari. Quella notte Jhon Lucumì, ancora convalescente per il guaio muscolare alla coscia rimediato all’inizio del torneo, dovette assistere al ko dalla panchina. Ma la vendetta, ancorché parziale, è un piatto che va servito freddo. E così due mesi dopo Lucumì e la Colombia si sono presi la rivincita piegando in casa l’Albiceleste per 2-1 nella sfida di Barranquilla valida per le qualificazioni mondiali. Lucumì ha giocato l’intera partita da titolare, a dimostrazione di una forma ritrovata. "Samo stati bravi a portare a casa la vittoria in una sfida equilibrata – ha detto il difensore rossoblù a fine gara –. Questa Colombia è forte e può solo crescere". La vittoria ha issato i ‘Cafeteros’ al secondo posto nella classifica del girone sudamericano, con 16 punti, due lunghezze in meno della stessa Argentina. Oggi Lucumì rientrerà a Casteldebole. Due soli giorni di allenamenti in gruppo basteranno a farne un titolare sabato a Como? Palla a Italiano.