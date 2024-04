L’Udinese sfiora il colpo al Dall’Ara. Saelemaekers salva il Bologna

1

(4-1-4-1): Skorupski 6; Posch 5.5 (23’ st Corazza 6), Lucumi 5.5, Beukema 5, Kristiansen 6; Freuler 5; Ndoye 5.5 (43’ st Lykogiannis sv), Aebischer 6, El Azzouzi 5.5 (1’ st Orsolini 6), Saelemaekers 7.5; Zirkzee 6.5 (43’ st Fabbian sv). Allenatore: Thiago Motta 6.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye 5; Perez 6, Bijol 6.5, Kristensen 6; Ehizibue 6 (15’ st Ferreira 6), Walace 6, Payero 7 (43’ st Brenner sv), Kamara 6 (42’ st Zemura sv); Samardzic 6.5, Pereyra 6 (23’ st Zarraga 6); Lucca 6.5 (24’ st Davis 6). Allenatore: Cannavaro 6.5.

Arbitro: Sacchi di Macerata 5.5.

Reti: 47’ pt Payero; 33’ st Saelemaekers.

Note: espulso Beukema, al 19’ st, per doppia ammonizione. Ammoniti: Ehizibue, Okoye, Lucca, Perez, Payero, Davis, Ferreira. Angoli: 10-3 per il Bologna. Recupero: 3’; 6’.

"Partita molto fisica, ci attendevamo queste difficoltà". Le parole di Alexis Saelemaekers, dopo aver salvato il Bologna da una sconfitta interna che avrebbe creato problemi nella corsa alla Champions, esprimono bene la difficoltà di un pomeriggio più caldo del previsto per la squadra di Motta: "È stata una partita difficile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la mentalità giusta per continuare a lottare fino alla fine. Il mio gol? Volevo calciare verso la porta, è sempre una situazione pericolosa quando ci sono tanti giocatori in area. Poi il portiere non ha letto bene la traiettoria ed è andata bene".