Lui vorrebbe continuare, il club pensa a soluzioni diverse: presto un incontro. E adesso De Silvestri riflette

Quella tra Bologna e De Silvestri sarà partita che si giocherà a fine mese. Un primo incontro c’è stato: il giocatore vorrebbe rimanere in rosa, a patto che Italiano lo veda non solo come giocatore d’esperienza e uomo spogliatoio, il club medita per lui un futuro diverso. Morale, le parti ne riparleranno in vista della ripresa dei lavori, quando oltre che con la dirigenza De Silvestri si confronterà pure con Vincenzo Italiano. Una cosa è certa: il club si cautelerà guardandosi attorno pure alla voce terzino destro. Il che significa che il restyling potrebbe partire dalle fasce di difesa. Italiano predilige terzini di spinta o quanto meno la possibilità di poterli alternare: di spinta da un lato e contenimento dall’altro. A destra c’è Posch, reinventato terzino da Thiago, non certo di spinta, che ha sondaggi per rientrare in Bundesliga e che il Bologna intende trattenere. Il futuro di De Silvestri è in bilico e si cerca uno di spinta: gli uomini mercato sono al lavoro, quel che è certo è che piaccia Nadir Zortea (24), a un anno dalla scadenza di contratto con l’Atalanta, reduce da 6 mesi di prestito produttivi a Frosinone (2 gol e 5 assist in 19 presenze). Restano 5 giorni alla scadenza dell’opzione di rinnovo di Lykogiannis, che sarà altro nodo della settimana, senza contare che il Bologna non riscatterà Kristiansen dal Leicester per i 15 milioni pattuiti. Morale servono uno se non due terzini a sinistra. Piace l’ex Atalanta e Inter Gosens, ma guadagna quasi 3 milioni e l’Atalanta lo rivuole, anche perché più adatto a giocare da quinto di centrocampo che non da quarto di difesa. Con il suo ritorno, però, l’Atalanta potrebbe liberare il terzino Bakker, ex Psg e Leverkusen. E poi ci sono Doig (22), fresco di retrocessione con il Sassuolo e già cercato nelle ultime sessioni di mercato, Ballo Tourè (27) non riscattato dal Fulham e rientrato al Milan, e David Jurasek (23), di proprietà del Benfica, sul quale l’Hoffenheim vanta un diritto di riscatto.

Marcello Giordano