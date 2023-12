Lunedì la cena di Natale del club, dopo volerà in Canada. Capitolo punta: Castro e Colidio i nomi. Intanto il Tg1 parla dei rossoblù. Saputo, brindisi e mercato prima di partire

Serata di festa, lunedì, per i rossoblù. Il club ha indetto la cena aziendale di Natale e considerato che la prossima settimana sono in programma pure gli ottavi di finale di Coppa Italia con l’Inter (mercoledì alle 21) e la sfida con l’Atalanta (sabato 23 alle 15), lunedì è di fatto l’unico giorno utile per radunare squadra, dipendenti, sponsor e personalità. Anche perchè patron Saputo (nella foto Schicchi) e famiglia rientreranno poi per Natale in Canada. Appuntamento in Terrazza Bernardini lunedì sera, quindi, quando il Bologna spera di festeggiare anche il quarto posto solitario, da provare a conquistare con la Roma. Sarà serata di festa, a prescindere, dato l’inizio di stagione straordinario da parte del Bologna, rivelazione del campionato e sempre più sulla bocca di tutti, come testimoniano i servizi al Tg1 e sulle principali reti di questi giorni. Ma è più che probabile che la cena fornisca anche l’occasione per il tanto atteso summit tra patron Saputo, l’ad rossoblù Fenucci, il responsabile dell’area tecnica Sartori, il diesse Di Vaio e il tecnico Motta in vista del mercato di gennaio, che aprirà i battenti il 2 e chiuderà il 31 alle 20.

L’intenzione del Bologna è completare l’opera con l’innesto della punta che sfumò all’ultimo giorno delle trattative estive: Motta chiede una prima punta di movimento, in grado di giocare anche sull’esterno e in Argentina segnalano il Bologna molto attivo e interessato a Santiago Castro (19 anni) del Velez, autore in questa stagione di 7 reti e 1 assist, ma sono riportati sondaggi anche per l’ex Inter e nazionale Albiceleste Under 20 Colidio (23), in forza al River Plate. Si ragionerà anche sull’eventualità di un innesto in mediana, qualora El Azzouzi dovesse essere convocato dal Marocco per la Coppa d’Africa che scatterà il 13 gennaio e terminerà l’11 febbraio, manifestazione che vede il Marocco tra le favorite dopo l’ultimo mondiale e la vittoria della stessa manifestazione nella categoria Under 23 in estate, proprio con il rossoblù protagonista. Operazioni e profili dipenderanno anche dal budget e opportunità, motivo per cui il confronto con il patron è fondamentale. Intanto Sartori e Di Vaio lavorano già al futuro e provano a chiudere per luglio l’acquisto di Vasilije Adzic (17 anni), centrocampista montenegrino classe 2006 di proprietà del Buducnost di Podgorica. Recapitata un’offerta da 3 milioni più bonus fino a per il fantasista, che ha già segnato 5 reti e 2 assist tra campionato e qualificazioni alla Conference League. Il Bologna prova a bruciare la concorrenza della Juventus.

Marcello Giordano