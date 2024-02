Mancava qualche documento. Posticipate anche le visite mediche all’Isokinetic. Problemi burocratici, slitta l’arrivo di Castro

Problemi burocratici per Santiago Castro (nella foto): l’arrivo dell’attaccante slitta. Mercoledì la punta argentina ha fatto il giro di consolato e ambasciata italiana a Buenos Aires, nel tentativo di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. A ieri sera, il documento non risultava ancora rilasciato, con richiesta al giocatore di ulteriore documentazione. Morale: Castro era atteso ieri a Bologna, ma niente da fare. Il diciannovenne e il suo entourage hanno lavorato anche ieri per ottenere le carte necessarie per partire alla volta delle Due Torri permesso giorno e complice il fuso orario (a Buenos Aires viaggiano sei ore indietro rispetto all’Italia), solo questa mattina a Casteldebole sapranno se i problemi sono risolti e se Castro potrà essere in città entro stasera o domani.

Il rischio, considerato che oggi è venerdì e che gli uffici pubblici chiudono nel fine settimana tanto in Argentina quanto in Italia, è che Castro possa sbarcare a Bologna solo all’inizio della prossima settimana. Poco cambia, da un punto di vista di tempistica: anche qualora Castro fosse arrivato ieri sera a Bologna e avesse svolto nuovi controlli all’Isokinetic in giornata, considerato che domenica il Bologna scenderà nuovamente in campo contro la Lazio, non ci sarebbe stato tempo per inserire Castro in gruppo da qui alla gara con i biancocelesti e per una convocazione immediata. Cancellato anche l’appuntamento all’Isokinetic, a conferma del fatto che i controlli sul giocatore non andranno in scena in giornata, quando si attendono aggiornamenti sullo stato dell’arte della documentazione per capire la data di sbarco di Castro a Bologna. La speranza, a questo punto, è che non si debba attendere i primi giorni della prossima settimana e che dopo la Lazio Santiago possa iniziare già a lavorare con il gruppo.

Marcello Giordano