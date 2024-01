Martinez e Dragusin sono un muro. Messias spina nel fianco, flop Retegui

Martinez 8 Provvidenziale in avvio su Orsolini. E nel secondo tempo salva il risultato togliendo dall’angolino le conclusioni di Aebischer, Zirkzee e Calafiori. Monumentale, un muro che crolla solo su De Silvestri. Vogliacco 6 E’ il marito di Virginia Mihajlovic e per lui la prima contro il Bologna ha un significato speciale. Se la cava alla grande su Urbanski, soffre di più dopo l’ingresso nel primo tempo.

Dragusin 7 Si incolla a Zirkzee e non gli fa vedere palla nel primo tempo. L’olandese trova la conclusione più volte, ma fatica a trovare spazi tra le linee. Lo vogliono Tottenham e Napoli e si capisce.

Vasquez 6 Limita Orsolini. Sabelli 6 Equilibrio, corsa e quantità sulla destra. Frendrup 6 Guastatore: con un paio di ripartenze nel primo tempo. Cala alla distanza, ma non molla mai. Badelj 6,5 Guida il pressing e chiude spazi alle uscite di Zirkzee sulla trequarti. Prezioso un recupero su Fabbian in contropiede. Malinovskyi 6,5 Muscoli, cervello e mancino buono. Quando il Genoa recupera palla è uno dei primi che viene cercato per velocizzare la manovra e verticalizzare. Messias 6,5 Manda in crisi Posch a più riprese. Conquista la punizione del gol: spina nel fianco. Gudmundsson 7,5 Sua la punizione che sblocca la gara: ottavo gol per il fantasista, vero leader genoano. Sue pure le aperture per Messias che avviano le ripartenze, compresa quella che porta al piazzato del gol e la punizione che fa tremare la traversa all’ultimo respiro.

Ekuban 6,5 Prima punta di velocità e fatica. Tante sponde e lavoro per gli altri.

Retegui 5,5 Ancora fuori condizione. Lotta, si fa ammonire, ma con lui il Genoa non sale più.

Matturro 6 Rischia di combinarla grossa appena entrato ma rimedia su Zirkzee. Allenatore Gilardino 7. Quarto risultato utile, pareggio stoico, in emergenza totale e senza cambi, al termine di una settimana durissima dentro e fuori dal campo.

Voto squadra 6,5

Marcello Giordano