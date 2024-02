Mercato: alle 20 di stasera cala il sipario. Van Hooijdonk accetta il Norwich e saluta. Ecco Odgaard: oggi già in campo con i compagni

Van Hooijdonk è partito, Jens Odgaard (24) è arrivato e ha svolto ieri le visite. La staffetta in attacco è servita, l’operazione last minute completata. Aspettando Castro, impegnato nel pre olimpico con l’Argentina, Thiago avrà un vice Zirkzee dalle caratteristiche differenti rispetto a un Van Hooijdonk che non si è mai mostrato adatto al gioco proposto dal tecnico rossoblù. Arriva Odgaard, ex Inter, Sassuolo e Pescara, tra le altre: punta sì, ma impiegato spesso nelle ultime stagioni olandesi da esterno d’attacco, sia a destra (più spesso), che a sinistra. Arriva una punta duttile in grado di giocare sull’esterno e dotata di grande fisicità, con altezza intorno ai 190 centimetri. Arriva dall’Az Alkmaar, società con cui Sartori ha un filo diretto: il danese raggiunge sotto le Due Torri gli ex compagni Beukema e Karlsson, costati in estate 22 milioni di euro in coppia. Odgaard, invece, arriverà in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni, con contratto da 350mila euro più 50mila di bonus, dopo una prima parte di stagione in cui in Olanda aveva perso la titolarità indiscussa (13 reti invece nella passata stagione). Il danese è sbarcato martedì sera e dopo aver alloggiato all’hotel Calzavecchio tra la mattinata e il primo pomeriggio di ieri ha svolto le visite mediche. Oggi dovrebbero arrivare il primo allenamento e ufficializzazione.

Marcello Giordano