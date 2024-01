Mercato: il club argentino apre a bonus da inserire per arrivare ai 9 milioni richiesti. In difesa Amian resta la prima scelta di Motta. Passi avanti su Castro: Velez disposto a trattare

Notizie in arrivo dall’Argentina. Il Bologna attende risposta alla proposta avanzata al Velez da 5-6 milioni di euro più bonus per Santiago Castro (19 anni). E’ lui l’attaccante in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossoblù, che è consapevole che in estate potrebbero arrivare offerte irrinunciabili per Zirkzee, ammesso e non concesso che il Bayern Monaco non decida di far valere la clausola rescissoria da 40 milioni per riportarlo in Baviera. Il Bologna intende quindi mettersi avanti con i lavori, inserendo un talento di prospettiva, nonostante Motta preferirebbe un attaccante in grado di giocare anche sull’esterno. Castro è però in cima alla lista e stando alle indiscrezioni arriverà nelle prossime ore un rifiuto alla prima proposta. Ma con un’apertura importante a trattare.

A suggerirlo sono fonti vicine al club argentino, che precisano come per Prestianni, ala destra 17enne convocabile dalla nazionale italiana, il Velez stia trattando sulla base di 9. Il Velez sarebbe quindi disposto a sedersi al tavolo a trattare, chiedendo il Bologna di alzare l’offerta intorno ai 6,5-7 milioni cash, bonus tra i 2 e 3 milioni di euro legati a partite giocate, gol e assist e una percentuale sulla futura rivendita da trattare, che potrebbe aggirarsi tra il 15 e il 20 per cento. Stando a quanto filtra dall’Argentina, dovrebbe essere questa la controproposta in arrivo dall’Argentina, da parte del Velez, allegata al rifiuto della prima offerta da parte del Bologna. Non c’è accordo, ma c’è possibilità di trattativa, quindi, grazie anche all’accordo sul contratto tra il Bologna e Castro, pronto a firmare un quadriennale da circa 500mila euro a stagione. Ergo, il Bologna non mollerà la presa. Castro resta per ora in cima alla lista, anche perché per Musa (25) il Benfica chiede una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, mentre su Myron Boadu (22) del Monaco ha fatto irruzione il Siviglia e Evann Guessand (22) del Nizza resta per ora sullo sfondo.

Se per quel che riguarda l’attacco la dirigenza intende perseguire le proprie idee, per quel che riguarda la difesa c’è invece l’intenzione di accontentare Thiago Motta per caratteristica e nome avanzato. Vuole un centrale che possa essere adattato a terzino destro, l’allenatore, che ha fatto il nome di Kelvin Amian (25) dello Spezia. Il Bologna si è inserito nella corsa al francese tra Montpellier, Palermo e Cagliari, ma sarà determinante la volontà del calciatore perché la dirigenza non intende partecipare ad aste e difficilmente andrà oltre i 2,5 milioni per il cartellino. Anche perché la dirigenza segue pure profili ritenuti di alto profilo e interesse in chiave futura: come l’under 21 azzurro Diego Coppola (20) del Verona, Simone Canestrelli (23) del Pisa, Bosko Sutalo (23) della Dinamo Zagabria, Mihajlo Ilic (20) e Svetozar Markovic (23) del Partizan Belgrado ed Erlic (25) del Sassuolo.

