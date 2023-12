Mercato, l’argentino seguito per gennaio. Sabatini torna a Salerno. Castro primo della lista in attacco. Il Velez fissa il prezzo a 9 milioni

Un summit vero e proprio di mercato, alla presenza del patron Joey Saputo, ancora non è andato in scena. Ci sarà solo dopo il ritorno del magnate dal Canada, al termine delle festività natalizie. Per allora, la dirigenza confida di imparare quali margini di manovra potrà avere: ovvero su quale budget contare. Nell’attesa, però, il Bologna non resta con le mani in mano. Dall’Argentina, infatti, riportano nuovi contatti tra la dirigenza rossoblù, Il Velez e l’entourage di Santiago Castro (19 anni), nuovo astro nascente del calcio argentino. L’attaccante è andato a segno anche nell’ultima amichevole della nazionale olimpica albiceleste contro l’Ecuador insieme a Luciano Gondou (22) dell’Argentinos Juniors, altro profilo monitorato da Sartori e Di Vaio. Castro è uno dei nomi in cima alla lista del Bologna, che ha come priorità a gennaio l’acquisto di un vice Zirkzee, con caratteristiche diverse da quelle di Van Hooijdonk, che potrebbe partire. L’idea è quella, se possibile, di investire su un profilo giovane e di talento in chiave futura, tenuto conto che Joshua Zirkzee sta vivendo la stagione della consacrazione e sarà senz’altro oggetto di attenzioni e offerte in estate. Per i rossoblù Castro è il profilo giusto: giovane, forte fisicamente, prima punta che in grado di svariare, anche sull’esterno, lavorare per la squadra e cucire il gioco, anche se ovviamente, sulla carta, è calciatore da sgrezzare e inserire all’interno di un sistema e di un contesto nuovo. Anche per questo il Bologna vorrebbe inserirlo con sei mesi di anticipo sulla prossima stagione e continui a lavorarci sopra lo raccontano le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Argentina, secondo cui il Velez, avvicinato anche da Genoa e Brentford (il club di Aaron Hickey) avrebbe fissato un prezzo che si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Fondamentale quindi capire se ci sarà un budget di mercato e di quale portata, per poter poi poter cercare un’intesa. Il Bologna ha visto di recente all’opera anche Duk (23) dell’Aberdeen, a segno in Conference e seguito in estate, ma non pare una prima scelta, e Toni Martinez del Porto (26). Intanto si lavora per giugno per provare a strappare alla concorrenza della Juventus il talento montenegrino Adzic (17) del Podgorica, mentre l’ex responsabile dell’area tecnica Walter Sabatini torna a Salerno, richiamato per ripetere l’impresa salvezza di due anni fa.

Marcello Giordano