Mihajlovic, Miroslav sulle orme di papà Sinisa: suo il patentino da allenatore

Bologna, 8 agosto 2023 – Alzi la mano chi non ha sognato di fare il lavoro di papà. E poi se sei figlio di un allenatore con la A maiuscola come Sinisa Mihajlovic sicuramente buon sangue non mente.

Da oggi Miroslav, 23 anni figlio maggiore dell’ex mister rossoblù scomparso è un po’ più vicino al sogno di diventare come il padre. ‘Miro’ ha conseguito il diploma Uefa C, ovvero il patentino da allenatore base, con il quale potrà guidare le squadre le giovanili (eccetto la primavera).

L’annuncio arriva dai social di Miroslav, solo l’inizio di una grande carriera a Bordo campo? Tutto da vedere, certo che se il carisma è lo stesso del tecnico serbo, ‘Miro’ potrebbe far presto parlare di sé.

Al momento c’è solo tempo per fantasticare, tra le fila dei tanti fan che ha avuto Sinisa, scomparso per una leucemia Mieloide lo scorso 16 dicembre.

Una lotta durata anni quella del mister: dalla prima diagnosi, annunciata in una commossa conferenza stampa nel 2019. Seguì il ricovero in ospedale, nel reparto specialistico del Sant’Orsola, poi le terapie e la guarigione e il ritorno in panchina, con un nemico che sembrava ormai buttato alle spalle.

Nel 2022 però l’allarmante ricaduta. Dalle analisi di routine erano emersi “preoccupanti campanelli d’allarme”. Ancora un ricovero, ancora le dimissioni, poi l’esonero da parte del Club. Sinisa era poi sceso fino a Roma, dove si è spento tra l’affetto dei suoi cari il 16 dicembre.