Ndoye cerca spazio e sogna una maglia da titolare. Ravaglia o Skorupski: solo alla fine sarà scelto il numero uno

Tutti convocati, meno lo squalificato Freuler. E’ la ritrovata abbondanza che non piace per nulla a Motta. E fa un po’ specie che proprio adesso che l’infermeria è vuota alla domanda su chi possa oggi all’Olimpico surrogare il lavoro del centrocampista svizzero Thiago ieri abbia risposto così: "Ci sono Jhon, Oussama, Michel". Tradotto: Lucumì, El Azzouzi e Aebischer. Ma Lucumì centrocampista che ci azzecca? "Ha grandi qualità tecniche che gli permettono di giocare nello stretto – dice Thiago –. E da ragazzino ha fatto il centrocampista".

Indizio vero o depistaggio? Oggi sapremo. Così come sapremo su chi ricadrà la scelta del portiere: al momento Skorupski e Ravaglia pari sono. Tutto il resto sembra definito. In difesa la linea a quattro dovrebbe essere composta da Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen. A centrocampo si profila una coppia formata da Aebischer e Fabbian, con Moro e El Azzouzi outsider e Lucumì non del tutto fuori dai giochi. In attacco invece, Orsolini e Saelemaekers dovrebbero riprendersi le fasce, Ferguson appare intoccabile e Zirkzee è in netto vantaggio su Odgaard.

Occhio però a Ndoye, che è ormai sufficientemente rodato per partire dall’inizio. A giudicare dalle scelte (e dalle parole) di Motta assai più di Karlsson: "Jesper sa di cosa abbiamo bisogno e continuando a lavorare così sarà un giocatore importante per il futuro del Bologna".

Un elegante giro di parole per rimandare a data da destinarsi il ritorno in campo dello svedese. Un falso problema, però, visti i risultati altisonanti fin qui ottenuti dalla squadra. La comitiva rossoblù ha raggiunto la capitale ieri pomeriggio viaggiando in treno. Oggi all’Olimpico ci sarà anche Joey Saputo e con lui circa milleduecento tifosi rossoblù. Non proprio il mini esodo che giustificherebbe questa classifica, ma il caro trasferta pesa su tutte le tasche.

m. v.