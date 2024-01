Nervi tesi a san siro. Per Thiago squalifica e 5mila euro di multa

Alla fine le turbolenze di Milano hanno lasciato il segno. Com’era scontato, dopo le espulsioni rimediate col Milan sia Thiago Motta che il preparatore atletico rossoblù Simon Colinet ieri sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo. L’allenatore - che resta in diffida - in aggiunta al turno di stop dovrà pagare un’ammenda di 5 mila euro: per il Bologna sarà la prima volta senza l’italobrasiliano in panchina. Sabato il ‘fattaccio’ si è consumato dopo l’assegnazione del rigore al Milan da parte di Massa, per il contatto in area tra Ferguson e Kjaer. Motta è stato espulso "per avere, al 40° del primo tempo – recita il comunicato – contestato platealmente e reiteratamente una decisione arbitrale", Colinet, tre minuti dopo, "per avere assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Quarto Ufficiale".