Nonostante le possibili partenze. Ma la fede non vacilla. Gli abbonati superano quota diciottomila

"Zirkzee al 99,9 per cento andrà via", Sartori dixit. E Calafiori è sul mercato. Ma la fiducia e l’entusiasmo del pubblico dopo la conquista della Champions non cala. Anzi cresce, alimentato dalle intuizioni dell’uomo mercato rossoblù. A dirlo i numeri della campagna abbonamenti: la prima fase si è chiusa sfondando la quota di 18mila tessere. Il Bologna fece meglio di così solo in poche altre occasioni: 27.336 nell’anno 1997/98 di Baggio, 23.070 nel 1998/99 con Signori, 22.842 nel 1999/00 con il ritorno di Pagliuca. E ancora 19.154 nel 1996/97 e 19.906 nel 2000/01. Insomma è il sesto miglior risultato e al netto del riscatto di Odgaard e degli arrivi di Miranda e Holm non è ancora arrivato il colpo e il grande nome che possa incendiare la fantasia e anzi ci si deve guardare dal rischio di perdere qualche pezzo da novanta. Come Zirkzee, che tratta con lo United e parla con il tecnico Ten Haag, pur non avendo ancora sciolto il nodo del suo futuro e comunicato nulla ai rossoblù.

Rossoblù che fanno i conti la partenza, data praticamente per certa. Si tratta Ioannidis (24) con il Panathinaikos, che però chiede tra i 25 e i 30 milioni e ha rifiutato una proposta da 24 milioni dalla Premier. Piace Mikautadze (23), la stella della Georgia agli ultimi Europei (3 gol e un assist) riscattato per 13 milioni da parte del Metz, che fresco di retrocessione in Ligue 2 punta alla cessione per far cassa: il West Ham e la Premier possono far lievitare i prezzi.

Intanto, sotto traccia, il Bologna non molla il colombiano Jhon Duran (20) dell’Aston Villa. Insomma, Sartori e Di Vaio sono al lavoro e dal Belgio nelle ultime ore sono tornate a filtrare indiscrezioni di interessamenti e sondaggi per l’attaccante ucraino Roman Yeremchuk (28) rientrato al Bruges dal prestito al Valencia, senza dimenticare che dell’Ucraina gli uomini mercato rossoblù hanno seguito di recente anche l’attaccante Vladislav Varnat (22) della Dinamo Kiev (14 reti e 10 gol nell’ultima stagione). Di più, il Bologna non scarta l’idea di inserire un ulteriore esterno d’attacco qualora si profilasse un’occasione: Cambiaghi (23) dell’Atalanta è una pista, dalla Svezia segnalano un inserimento rossoblù su Viktor Djukanovic (20), talento montenegrino dell’Hammarby conteso anche da Como e Lazio. Per il centrocampo il Bologna resta alla finestra: Italiano valuterà nel corso del ritiro il materiale a disposizione prima di decidere se chiedere un mediano, un interno, una mediana o un trequartista puro e sfoltire una lista che prevede a oggi circa 7-8 profili per ruolo, tra mercato italiano ed estero.

Marcello Giordano