Notte di emozioni e rimpianti. Un Freuler ancora monumentale. Ndoye e Odgaard, lotta di classe. Saelemaekers, nove molto falso

Skorupski 6 Primo tempo da spettatore assoluto: solo Bremer lo impegna in un tiro-cross dalla linea di fondo. Nella grandinata finale ha poche colpe, ma non è reattivissimo sulla staffilata del 3-3 di Yildiz.

Posch 6,5 Alza il cartello ‘la fascia destra è territorio mio’ e per 70 minuti nessun bianconero oltrepassa il confine. Poche responsabilità per il patatrac finale.

Kristiansen 6 Nel primo tempo è attentissimo e non si fa mai prendere di infilata da Cambiaso, che è uno dei pochi bianconeri a metterci la tigna (a volte fin troppa). Nella ripresa invece soffre le pene dell’inferno quando Chiesa si ricorda di essere Chiesa.

Freuler 7 Monumentale, sembra che giochi col gps incorporato: una dote che lo fa essere su tutte le traiettorie di passaggio dei bianconeri. Peccato che dopo nemmeno un minuto non sia abbastanza goleador per sfruttare l’erroraccio di Cambiaso. Esce ed è il caos: qui sbaglia Thiago.

Odgaard 7 Ecco uno che porteresti sempre con te in battaglia. Roccioso, volitivo, si butta su tutti i palloni e in tutti i corpo a corpo. Nel dubbio segnerebbe anche un gol, ma in netto fuorigioco. Esce e la squadra si sgonfia: un caso?

Aebischer 6,5 Funzionale anche nella notte più speciale della stagione. Sembra che abbia una marcia in più rispetto a Rabiot e compagni. Nel finale si fa pure lui fantasma.

Urbanski 6,5 Titolare con la Juve, la qual cosa non è più una scelta stranina di Thiago. Il polacchino lo ripaga con una prestazione piena di sale in zucca e di voglia di incidere: come quando all’11’ per poco non anticipa di testa Castro. E’ un gol a metà, ma sul tabellino entra l’argentino.

Ndoye 6,5 Tra Gatti e Cambiaso c’è troppo spazio e lo svizzero ci si infila che è un piacere. Suo l’assist per il 2-0 di Castro. Poi spinge fino a quando ha birra in corpo.

Castro 7 Notte da titolare, notte da incorniciare: non foss’altro perché con lui in campo la squadra stravince. La voglia di lasciare il segno si vede nel suo primo gol in rossoblù, quasi rubato a Urbanski.

Saelemaekers 5,5 Finto centravanti: troppo finto.

Orsolini 5,5 Impatto negativo.

Beukema 5 Palla regalata agli altri: distrazione fatale.

Fabbian 5,5 Un altro che entra e si fa notare in negativo.

Allenatore Motta 7 Che vuoi dire all’allenatore che per 76 minuti aveva dominato la Juve? Magari di indovinare i cambi, che stavolta lasciano il segno in negativo. Ma la sua stagione resta sontuosa.

Voto squadra 6,5

Massimo Vitali