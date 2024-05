Notte magica Anche il Maradona si inchina

Che dire? Forse non c’è nulla da dire. C’è solo da abbracciarsi, felici, ebbri di gioia. Come la panchina del Bologna, che in realtà – a dimostrazione delle felici intuizioni di Thiago – tanto panchina non è.

Tutti abbracciati, in ebollizione, negli ultimi minuti, prima del triplice fischio di Pairetto. Esulta anche Lukasz Skorupski che, magari, potrebbe essere arrabbiato per avere ceduto i guantoni, in un confronto così importante, all’amico e rivale (di ruolo) Federico Ravaglia. E invece no: il numero uno polacco festeggia, come tutti. Ci sono anche le lacrime di Joshua Zirkzee, ma lì non è commozione. E’ per l’infortunio. Il Bologna perde i pezzi, prima Ferguson, oggi Joshua. Ma Mago Thiago monta e smonta il giocattolo. E si diverte come un matto. Facendo divertire i bolognesi.

a. gal.