Nuovo Bologna Paradiso. Calafiori, la mossa vincente. Freuler è un capitano vero. Lucumi alza un muro olimpico

Skorupski 7 Para tutto il parabile, mura per due volte Azmoun prima di abdicare. E non sbaglia un pallone nelle uscite ‘basse’ coi piedi.

Posch 7,5 Si perde una volta El Shaarawy che non ne approfitta. Poi è stoica resistenza che si fa mito quando al 50’ si oppone col volto alla conclusione potente del Faraone: cade come un soldatino ferito ma salva la porta.

Beukema 7 Ha il telecomando di un reparto che ha preso 3 gol nelle ultime 11 partite.

Lucumi 8 Al 21’ regala un pallone ad Abraham, ma il seguito della storia spiega il perché: vista la prestazione sovrumana che confeziona almeno una volta doveva mostrare di essere umano.

Calafiori 7,5 Terzino sinistro a sorpresa è l’uomo in più che al 14’ dalla fascia serve a El Azzouzi la palla che il marocchino trasforma in opera d’arte. Come sempre è dappertutto, con senso tattico e costrutto. Per lui, core de Roma, una notte indimenticabile.

Freuler 7,5 Non sbaglia nulla: ma dov’è la notizia? Perché dopo la fase del rodaggio iniziale, nelle prime partite della stagione, lo svizzero non ha mai conosciuto passaggi a vuoto. Giusto premiarlo con la fascia di capitano. E la prestazione dell’Olimpico dà ancora più valore alla scelta di Motta.

Ndoye 7 Diligente è dire poco. Ma in una squadra che gioca a memoria grazie al sincronismo dei movimenti in campo, essere diligenti e applicati è una virtù speciale. Certo non è Orsolini e la porta non la vede: ma avercene.

Aebischer 7 Intercetta palloni, sostiene la manovra, è sempre nel posto giusto al momento giusto. Non è più un oscuro gregario.

El Azzouzi 7,5 L’Olimpico lo galvanizza: gol alla Lazio il 18 febbraio, prodezza da fenomeno ieri. In più tanta applicazione e sostanza.

Zirkzee 8 Favoloso playmaker offensivo, torna ad accendere le ripartenze rossoblù. Ritrova il gol su azione, ne fa segnare un altro a Saelemakers con una palla al bacio. Esce per un fastidio muscolare.

Castro 6 Ci prova e segnerebbe pure: peccato l’offside di Urbanski.

Urbanski 6,5 Ficcante nelle ripartenze del finale.

Fabbian 6,5 Pure lui si fionda negli spazi.

De Silvestri 6,5 Mura un missile di Baldanzi.

Kristiansen 6,5 Mette il suo mattoncino.

Allenatore Motta 9 Chiunque scelga, vedi El Azzouzi, eccelle. La sua squadra è una meraviglia per gli occhi. Mette il timbro Champions a una stagione da favola.

Voto squadra 9

Massimo Vitali