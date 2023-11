Nzola firma un assist e poi sparisce. Duncan giganteggia nella ripresa

Terracciano 7. Sventa l’1-2 rossoblù a tu per tu con Saelemaekers, poi dice no a Zirkzee Ferguson nella ripresa: provvidenziale.

Parisi 4,5. Prima provoca la punizione su Orsolini e rigore per fallo di mano. Si perde Saelemaekers: gara da dimenticare.

Milenkovic 6,5. Zirkzee fa ballare la difesa, lui è quello che più di tutti la tiene in piedi, anche se rischia su Van Hooijdonk nel finale.

Quarta 6. Inizio incerto, si scontra anche con Milenkovic e manda in porta Saelemaekers. Ma si riscatta mettendo in fuorigioco Orso in occasione del gol non convalidato dal Var.

Biraghi 5. Orsolini che lo costringe sulla difensiva e lo salta spesso e volentieri. In difficoltà anche su Saelemaekers a destra e finisce acciaccato.

Arthur 5,5. Letture pregevoli nelle due fasi in avvio, ma quando la partita inizia a farla il Bologna fatica. Dubbio intervento su Saelemaekers in area, poi il cambio.

Duncan 6,5. Sale di tono nella ripresa: una diga, recupera e ricicla un’infinità di palloni.

Gonzalez 7. Glaciale dal dischetto, torna a segnare dopo un mese e la Fiorentina torna a vincere. A quota 6 reti in 11 presenze, eguaglia già i centri dell’intero scorso campionato.

Bonaventura 7,5. In stato di grazia, straordinario come il gol del vantaggio viola, all’incrocio dei pali. Partita di sostanza e nervi, arricchita da ruleta. A quota 5 reti, le stesse dell’intera passata stagione.

Kouamè 6,5. Avvia l’azione dell’1-0, trovando Nzola in area, nel secondo tempo, da prima punta, regala ripartenze e respiro.

Nzola 5,5. Suo l’assist per Bonaventura. Ma è l’unica giocata di un match in cui non la vede mai: tolto all’intervallo.

Ikone 7. Entra per Nzola e conquista un rigore dopo 2 minuti. Copre, riparte e incide. Ranieri 6. E’ il secondo cambio di inizio ripresa: inizialmente centrale, poi terzino sinistro, sempre applicato e attento. Lopez 6. Dentro per Arthur, offre palleggio e respiro. Comuzzo ng. Mina ng.

Italiano 7. La Fiorentina torna a vincere soffrendo dopo tre ko di fila. Decisivi i cambi di inizio ripresa.

Voto squadra 6.

Marcello Giordano