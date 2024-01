OGGI ALLE 14.30. Primavera a Empoli a caccia dei playoff

Riscattare la sconfitta con la Fiorentina e iniziare nel migliore dei modi il 2024: questo l’obiettivo del Bologna primavera, di scena alle 14,30 di oggi sul campo dell’Empoli. I rossoblù di Vigiani, che tra novembre e dicembre erano riusciti a trovare ben tre vittorie consecutive, hanno dovuto arrendersi alla Viola, vedendo così sfumare la possibilità di un 4 su 4. Ecco perchè la gara di oggi (diretta tv su Sportitalia) rappresenta un’occasione importante per tornare a fare punti: otto quelli che dividono le due squadre (22 gli azzurri, 14 i rossoblù), con il Bologna che in caso di successo potrebbe staccare Monza, Fiorentina e Lecce. Forze in campo simili, seppur con una differenza sostanziale, classifica a parte: la formazione azzurra di Birindelli è sulle spalle di Corona, in termini realizzativi, mentre quella rossoblù è di competenza di diversi uomini, Byar ed Ebone su tutti. Problemi in diversi reparti per Vigiani, costretto a rinunciare per squalifica ad Amey, Cesari e Hodzic. Playoff complicatissimi ma non impossibili: una vittoria in Toscana regalerebbe punti e speranze.

Giacomo Guizzardi