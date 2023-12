Ore 11 a ponte ronca. Veterani e solidarietà c’è anche Gil De Ponti

A Ponte Ronca, per la solidarietà con Angsa e Ail. Dalle 11 (presentazione di Enrico Ciaccio) scenderanno in campo il Bologna Fc 1909, gli Old Fans-I ragazzi della Curva, Vecchie Glorie Ponte Ronca, Medici e Infermieri del Policlinico Sant’Orsola e i Veterani del Bologna del presidente Roberto Cocchi. Il direttore sportivo dei Veterani, Henny Guidetti, ha fatto davvero le cose in grande perché sono tanti gli ex rossoblù che hanno risposto all’invito. Tra questi spiccano i nomi di Anaclerio, Balotta, Poli,

Stringara, Bergamo,

Colomba, Maietta,

Di Già, Luppi, Villa, Portanova, Cavalieri, De Ponti, Zinetti, Ghetti, Pasqualini, Rado. E il cantante Paolo Mengoli.