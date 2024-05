Orsolini cita il suo sinisa. L’omaggio all’indimenticabile Mihajlovic. Uno striscione lo ricorda a Casteldebole

Sinisa Mihajlovic nel pantheon dei grandi rossoblù conserverà sempre un posto speciale. Il primo a ricordarlo nei giorni scorsi è stato Riccardo Orsolini, che a margine dei festeggiamenti per l’approdo in Champions ha voluto rimarcare come questo traguardo "in parte sia anche di Sinisa". L’uomo che di fatto aveva cominciato il lavoro, prima che la leucemia gli negasse ogni forza nonché, purtroppo, un posto su questa terra. Di Mihajlovic adesso si sono ricordati anche i tifosi rossoblù, che hanno attaccato ai cancelli di Casteldebole un ‘lenzuolo’ dai contenuti eloquenti: "Grazie ragazzi, è per Sinisa. Sempre con noi". Laddove il ringraziamento, in realtà, è doppio: ai calciatori che hanno fatto l’impresa e all’indimenticato condottiero.