Orsolini: "Mi mancava il gol contro i rossoneri. Bravi a reagire e a riagguantare il pari». Ferguson: "Avanti così, ne vinceremo tante»

La sua esclusione aveva fatto storcere il naso a molti, ma la versione da subentrante di Orsolini è stata quella che ha deciso la gara: uscito dalla panchina all’82’, ha dato la sterzata decisiva alla gara, con quel pallone sul quale Kristiansen stava inserendosi. Ma il sigillo rimane il gol su calcio di rigore (il secondo a San Siro quest’anno dopo quello contro l’Inter), che rappresenta la prima gioia dell’Orso contro i rossoneri.

"Mi mancava, ora possiamo spuntare anche questa casellina. Sono contento, è arrivato in un momento particolare, stavamo soffrendo e siamo stati bravi a riacciuffare la partita".

Sull’iniziale esclusione torna proprio l’esterno: "Non è facile vedere i compagni giocare quando parti dalla panchina, vorresti essere in campo con loro, quando vengo chiamato entro con tanta voglia. E’ andata bene".

Quinta rete per l’esterno, al secondo gol consecutivo dopo quello di Cagliari: "Sono contento per avere segnato, ma soprattutto per questo punto". Nervi saldi per Orso dagli undici metri: "Maignan è grosso e forte, ho cercato di non guardarlo negli occhi per non farmi ipnotizzare". Missione più che riuscita.

Convincente, solida e da leader la prestazione di Ferguson che, fascia di capitano al braccio, incarna partita dopo partita quell’animo lavoratore che Motta chiede ai suoi. E, nei pirotecnici 90 e oltre minuti di San Siro, lo scozzese ha messo lo zampino sul primo rigore assegnato ai rossoneri tra le proteste di Thiago, per un penalty che è apparso generoso. E proprio su quell’episodio si concentra lo scozzese nel post gara: "Non ho ancora visto il replay, ho toccato Kjaer, non so se fosse sul corpo o sulla testa. Per me quello non è mai rigore".

Un Bologna che torna a farsi incisivo contro le grandi: "Contro il Milan a San Siro non è mai facile, abbiamo fatto una buona prestazione e siamo felici. Alla fine abbiamo meritato il punto".

Un Bologna che ha saputo tenere bene il pallino del gioco, sfiorando il nuovo vantaggio nella ripresa con Zirkzee e finendo per abbassare il baricentro.

"Abbiamo giocato bene per tutta la partita – sottolinea – sia in fase di possesso sia in fase di non possesso. Dobbiamo continuare in questo modo e vincere tante partite".

Infine oggi, alle 10,20, la commemorazione di Arpad Weisz al Dall’Ara.