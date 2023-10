Ottavo risultato utile di fila per gli uomini di Thiago Motta. Ferguson e De Silvestri fanno correre il Bologna. Poi Soulé riaccende il Frosinone, ma non basta

2

(4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 7 (39’ st Corazza sv), Beukema 5, Calafiori 6.5, Lykogiannis 5.5 (29’ st Kristiansen 6); Freuler 6 (38’ st El Azzouzi sv), Aebischer 5.5; Orsolini 6 (29’ st Ndoye 6), Ferguson 7, Saelemakers 6.5 (38’ st Moro sv); Zirkzee 6.5. Allenatore: Thiago Motta 6.5

FROSINONE (4-2-3-1): Turati 5; Oyono 5.5 (40’ st Kayo Jorge sv), Okoli 6, Romagnoli 6, Marchizza 6; Mazzitelli 5, Barrenechea 5.5 (30’ st Ibrahimovic 6); Soulè 7, Reinier 5.5 (30’ st Brescianini 6), Garritano 5.5 (11’ st Baez 6); Cheddira 5 (11’ st Cuni 6.5). Allenatore: Di Francesco 6

Arbitro: Doveri di Roma 6

Reti: 19’ pt Ferguson, 22’ pt De Silvestri, 18’ st Soulé (rig.)

Note: espulso al 94’ Mazzitelli (Frosinone) per doppia ammonizione. Ammoniti: Aebischer, Zirkzee, Angoli: 4-5. Recupero: 2’; 5’.

Un primo tempo dominato e una ripresa sofferta. Nonostante tutto il Bologna resiste al Dall’Ara e strappa l’ottavo risualtato utile consecutivo, battendo il Frosinone 2-1. A impensierire i rossoblù, un gol su rigore do Soulé al 18’ del secondo tempo. "Sono contento per questa vittoria e per come funziona la squadra – ha detto l’allenatore del Bologna Thiago Motta –. Tutti vogliono dimostrare di poter fare bene. Dove migliorare? In fase di possesso palla". Meritavamo un pareggio dice invece il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco: "Nonostante la sconfitta proseguiamo un percorso di crescita del quale sono orgoglioso. Una partita giocata alla pari fino ai loro due gol, subiti anche in maniera non fortunata".