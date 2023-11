Parla preziosi. "Thiago lo lanciai io. È pronto per una big»

"Thiago Motta? Per me non è una sorpresa, l’ho lanciato io". Parola dell’ex patron del Genoa Enrico Preziosi, che parla a Sky del tecnico che portò in Italia da calciatore, prima, e che lanciò da allenatore poi, esonerandolo dopo dieci partite: "L’avventura, date le circostanze, non era di quelle ideali. Ma Motta interpreta il calcio in maniera moderna e soprattutto si fa amare dai propri giocatori. Thiago può ambire a piazze molto più importanti, con tutto il rispetto per il club in cui è ora. E’ pronto".

m. g.