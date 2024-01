Parola di Karlsson. "Sono pronto, vorrei rientrare» Jesper Karlsson, il giocatore svedese del Bologna, è tornato in forma dopo un infortunio e non vede l'ora di affrontare il Milan. Ha elogiato i compagni per i risultati ottenuti e si è detto entusiasta di giocare per il Bologna. Thiago spera che segni presto i primi gol.