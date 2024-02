Per il 9 marzo è già febbre da biglietto: domani la prevendita. La spinta dei tifosi per l’Inter: "Coloriamo di rossoblù lo stadio»

Il tam tam tra i tifosi è scattato sui social al triplice fischio della vittoria col Verona: sabato 9 marzo coloriamo il Dall’Ara di rossoblù, ma soprattutto evitiamo di consegnare mezzo stadio ai sostenitori dell’Inter. "Non ci sono scuse per non essere presenti _ hanno scritto ieri in un comunicato congiunto Centro Bologna Clubs e Futuro Rossoblu _. il Dall’Ara deve essere un tempio rossoblù, che sostenga e accompagni con calore la squadra". Il tutto "perché non si ripresenti uno stadio con una forte rappresentanza di tifoseria avversaria". Il Bologna ha concesso tre giorni di tempo ai propri sostenitori. La prevendita scatterà domani alle 10 e per due giorni (domani e martedì) ogni abbonato rossoblù potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per altre persone. Mercoledì 28 febbraio, invece, l’acquisto dei biglietti sarà riservato ai possessori di Fidelity Card We Are One. A partire da giovedì alle 10 la vendita sarà aperta a tutti, anche ai tifosi interisti.

Nell’attesa, sei giorni prima, c’è il viaggio a Bergamo in casa dell’Atalanta. In questo caso la prevendita scatterà giovedì 29 febbraio alle 12 e resterà aperta fino alle 19 di sabato 2 marzo. I 750 tagliandi disponibili nel settore ospiti su Vivaticket costano 25 euro.