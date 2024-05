Per la juve Finiti anche i posti a visibilita’ ridotta. Un Dall’Ara da tutto esaurito

Dopo "cosa farà Thiago?" la domanda più ricorrente sotto le Due Torri in queste ore è: "Si trovano ancora biglietti per Bologna-Juve?". La risposta del centralino di Casteldebole nonché di quello dei punti vendita in città e provincia è invariabilmente la stessa: no, tutto esaurito da giorni. Talmente vero che ieri sono stati praticamente bruciati in poche ore anche i posti a visibilità ridotta che il club in mattinata aveva messo in vendita nei settori di poltrona gold, tribuna coperta e distinti. Si tratta alcune centinaia di tagliandi dei posti di prima fila dei tre settori, che proprio per il fatto di essere a contatto con la balaustra non consentono una vista ottimale del campo. Nonostante prezzi scontati anche quelli sono andati praticamente esauriti.

Per arrivare al tutto esaurito formalmente toccherà attendere che vengano riempiti i 2.500 posti del settore ospiti occupati dai tifosi della Juve, evento che appare scontato. Dunque sarà ‘sold out’, il terzo in stagione dopo quelli fatti registrare con Milan e Inter. In entrambi i casi fu sfondata di poco la soglia dei 30 mila spettatori.

