Per venerdi’ sold out il settore ospiti, l’empoli riserva un altro settore. Un tifo da primato: saranno in 4.000 al Castellani Il Bologna si prepara per l'importante sfida contro l'Empoli con migliaia di tifosi pronti a sostenere la squadra in trasferta. Il settore ospiti esaurito e la tribuna laterale sud in vendita per accogliere l'afflusso di supporters rossoblù.