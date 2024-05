Pignanelli, un altro podio per sognare la F1: "Parte sempre veloce e sa adattarsi bene"

Ormai non è più una novità vedere Lorenzo ’Pigna’ Pignanelli salire sul podio e alzare le braccia al cielo.

La quarta prova del campionato Italiano monomarca di kart si è svolta nella magica cornice della pista di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, per il trofeo italiano easy Kart by Birel.

Il giovane pilota bolognese, 14 anni appena compiuti, è sempre a caccia di risultati positivi e si sta dimostrando veloce, molto veloce.

"Dalle prime prove del venerdì – racconta il padre Salvatore, ex pilota – è stato veloce con tempi che hanno fatto ben sperare per la buona riuscita poi del weekend nonostante le difficoltà della pista tecnica e molto molto impegnativa". Che questa pista sia difficile è stato detto, a più riprese, da alcuni dei più grandi piloti al mondo.

Ma Lorenzo riesce ad adattarsi sempre alle varie condizioni della pista, turno dopo turno anche grazie al team che lo supporta gestito proprio da papà Salvatore e da validi collaboratori fra i quali spicca Alessandro Maccaferri (storico motorista) e il suo coach telemetrista Marco Iannotta.

Le prove ufficiali vedono Lorenzo ottenere il terzo tempo assoluto, però il setting del go-kart non è ottimale e la tensione del giovane pilota la fanno da padrone facendolo retrocedere al nono posto nella partenza in griglia della Sprint Race.

"Grazie a una funambolica partenza – prosegue il padre – si ritrova subito quinto e a metà del primo giro sale in terza posizione che di fatto gli rimane fino all’arrivo alla bandiera a scacchi al termine dei 14 giri previsti".

La combinazione del risultato in qualifica e della Speed Race riescono a fare partire poi Lorenzo in sesta posizione.

Anche nella finale fa una super partenza e si ritrova ancora quinto poi, durante i primi giri scavalca nuovamente due avversari e si consolida in terza posizione dove rimane per tutta la gara guardando da vicino il duello fra primo e secondo posto lì davanti a lui.

"Oltre non poteva fare – dicono dalla scuderia –, il terzo posto gli vale ancora per rimanere nel vertice alto della classifica di categoria e considerato che mancano ancora tre tappe alla fine il campionato è ampiamente aperto. Lorenzo ci darà ancora tantissime soddisfazioni, è in vista pure un test con un importante team del campionato italiano Aci Karting".

La Pima Racing è gestita dal papà Salvatore che con i suoi collaboratori ha creato un gruppo di lavoro competitivo mettendo in squadra altri piloti.

Il prossimo evento si svolgerà il 9 giugno nel Kartodromo di Cervia.