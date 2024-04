Pirola prova a limitare i danni. Candreva fuori ruolo, Basic stecca

Costil 6 Incolpevole.

Pierozzi 5 Il cartellino arriva dopo pochi minuti, ma il peggio arriva a fine primo tempo, quando indietreggia e lascia a Saelemaekers il tempo di pensare, sistemare il pallone e prendere la mira per il 2-0.

Manolas 6 Si immola su Ferguson respingendo con il volto una sua conclusione. Non ha più lo spunto di una volta, se la cava con letture ed esperienza.

Pirola 6,5 Ci prova di testa da azione d’angolo, ma Calafiori salva. Sventa due gol fatti ribattendo su Ndoye e Zirkzee, vince spesso i duelli con Odgaard: il migliore.

Pellegrino 5 Orsolini lo salta e stappa la partita. Prima e dopo l’esterno fatica a leggerne movimenti e intenzioni: gara di sofferenza pura.

Tchaouna 6 Ha qualità tecnica, non concretizza e ha capacità di incidere. A inizio ripresa sfiora il gol su tiro a giro e sbaglia una rifinitura in contropiede, ma ci prova fino all’ultimo.

Maggiore 5 Si sgancia poco, prova a mettere diverse toppe nel primo tempo, ma perde le distanze a inizio ripresa: sostituito.

Basic 5 In costruzione trova qualche linea di passaggio interessante, ma in non possesso fatica a trovare la posizione. Complice nell’errore sul 2-0, neppure lui esce su Saelemaekers. Partita timida.

Bradaric 5 Prova qualche incursione in avvio, cala alla distanza.

Candreva 4,5 Impiegato fuori ruolo fatica. Poco incisivo, perde la palla che porta al 2-0 e si divora il 2-1 nella ripresa.

Simy 6 Fa salire la squadra, si presenta davanti a Ravaglia su un errore in costruzione di Orsolini al minuto 17 e si fa ipnotizzare, ma lotta e manda in porta Candreva nel finale.

Sambia 5 Coinvolto nel 3-0 finale.

Coulibaly 6 Recupera palloni, si batte.

Legowski 5,5 Quantità, non qualità.

Vignato 5,5 L’ex non incide.

Boateng sv

Allenatore Colantuono 5 Tutti sotto palla, pronti a ripartire, intasando gli spazi: obiettivo principale negare al Bologna palleggio e gioco. Il piano salta dopo un quarto d’ora, ma la Salernitana non ha un piano B. Voto squadra 5

Marcello Giordano