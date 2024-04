Praticamente esauriti i biglietti ospiti per la gara del 3 maggio. Con l’Udinese si va verso un altro pienone. La febbre da Europa non scende. Sold out il settore ospiti a Torino

Tutti a Torino? Sì: ma prima tutti al Dall’Ara domenica contro l’Udinese. Il fronte del tifo si sdoppia, perché sono due le prevendite aperte in corrispondenza delle prossime due partita in calendario dei rossoblù. La più lontana è la trasferta in casa del Torino, dove i rossoblù saranno di scena venerdì 3 maggio alle 20,45.

Ebbene: com’era facile prevedere praticamente tutti i 1.490 biglietti del settore ospiti dello Stadio Grande Torino sono andati esauriti nel giro di un paio di giorni. Forse si può ancora trovare qualcosa, sempre che il club granata decida di allargare la dotazione: cosa tutt’altro che scontata.

Certo la richiesta di biglietti anche nei prossimi giorni resterà elevata, come peraltro testimoniano i tremila bolognesi che lunedì erano presenti nello spicchio dell’Olimpico. Nell’attesa l’obiettivo è fare il ‘sold out’ domenica alle 15, quando al Dall’Ara sarà di scena l’Udinese, in quella che sarà la penultima apparizione casalinga dei rossoblù (l’ultima sarà la sfida con la Juve, in programma nel weekend del 18-19 maggio). L’ultimo dato comunicato dal club è il superamento delle 23 mila presenze, ma da qui a domenica c’è tutto il tempo necessario per provare a riempire lo stadio in una partita fondamentale.