Primavera: alle 13. I ragazzi di Vigiani nella tana dell’Inter

Dopo il pareggio contro il Cagliari, avversario di diversa caratura per la primavera rossoblù, attesa alle 13 di oggi al Konami Training Center di Milano per affrontare l’Inter padrone di casa e capolista.

Il Bologna, dal canto suo, proverà a fermare quella che fino a questo punto della stagione è apparsa tra le favorite per la conquista del titolo a fine anno, playoff permettendo.

Non ci sarà il nuovo acquisto Karlsson (solo omonimo di quel Jesper che spera di rientrare quanto prima nel radar di Thiago Motta, dopo essere stato fermo a lungo per infortunio), mentre ha fatto le valigie Cesari in direzione Empoli, club che lo lanciò.

Nell’Inter di Chivu un volto noto: Matteo Cocchi, cresciuto nel Reno Molinella prima di approdare in rossoblù, con successivo passaggio ai nerazzurri diverse stagioni fa. Diretta su Sportitalia.

g. g.