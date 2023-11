PRIMAVERA: ORE 14. Al Galli arriva il Sassuolo di Bigica

Ora o mai più. La Primavera del Bologna, protagonista di un avvio negativo (una vittoria, due pareggi e sei sconfitte) e reduce dal ko in casa con il Torino, è attesa, alle 14, dal Sassuolo, che farà visita al Galli. Da una parte una squadra, quella di Vigiani, alla disperata ricerca di punti per lasciarsi alle spalle qualche concorrente per la salvezza, dall’altra una formazione, allenata da Bigica, lanciatissima in zona playoff e desiderosa di rimanere nelle parti nobili della classifica. I sono i due centravanti rossoblù, Mangiameli ed Ebone, stanno stentando sotto porta.

g. g.