Primavera: ore 15. Spareggio salvezza con il Frosinone

Archiviata la sosta, è tempo di spareggio salvezza per la Primavera rossoblù. Alle 15, al centro sportivo di Ferentino, andrà in scena lo scontro diretto tra Frosinone e Bologna (diretta su Sportitalia Solocalcio), che condividono l’ultimo posto, l’unico che condanni alla retrocessione. Il tutto all’interno di un weekend che propone pure Genoa-Monza e Lazio-Sampdoria, sfide che possono riaprire i giochi in bassa classifica. Il Bologna ha vinto la sfida dell’andata e ha assoluta necessità del bis per la salvezza. Tra i rossoblù non ci sarà il centrocampista classe 2005 Matteo Schiavoni: il Montreal di Saputo ha annunciato il suo ritorno in Canada, con cessione in prestito al Forge Fc. Schiavoni era arrivato a Bologna da Montreal nel 2022 in vista del torneo di Viareggio ed era poi stato confermato a Casteldebole.

La classifica: Inter 51; Roma 47; Atalanta 46; Lazio 44; Sassuolo e Torino 43; Milan 40; Verona 37; Cagliari 36; Genoa ed Empoli 35; Fiorentina 33; Juventus 32; Lecce 28; Sampdoria 25; Monza 23; Frosinone e Bologna 20.