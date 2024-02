Primavera, serve uno squillo

Squadra in crisi, umore basso e risultati che non arrivano. Non il miglior periodo per la Primavera del Bologna, allenata da tre anni da Luca Vigiani, reduce dal 7-0 subito contro l’Inter. Domani, alle 13 la sfida in Brianza contro il Monza di Lupi, formazione neopromossa e in salute. E dire che la crisi il Bologna, a dicembre, sembrava averla scacciata, con le tre vittorie consecutive che lasciavano presupporre una seconda parte di stagione dai toni e dagli umori differenti. Così non è stato: la penultima posizione non può fare dormire sonni tranquilli a Rosetti e compagni, consapevoli che il fanalino di coda Frosinone sta ingranando e può rappresentare una minaccia per mantenere la categoria. La gara di domani potrebbe essere l’occasione per vedere opera il neoacquisto Karlsson: ha scelto la numero 10, come l’omonimo più grande.

Giacomo Guizzardi