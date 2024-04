Primavera: vince il Sassuolo. Russo punisce Magnani. Ora la corsa salvezza si fa più complicata

Flavio Russo, con una tripletta, ha inchiodato la Primavera rossoblù a una sconfitta sul campo del Sassuolo che rischia di pesare tanto nella corsa salvezza.

Il 3-2 finale per i neroverdi è maturato nel primo tempo. Al Ricci Russo ha firmato il primo vantaggio al 25’, nell’arco di tre minuti Ebone e Ravaglioli hanno ribaltato il punteggio, ma ancora Russo (dopo un penalty dubbio per un contatto tra Rosetti e lo stesso Russo) per due volte, al 38’ dal dischetto e al 41’ su azione, ha castigato i rossoblù.

La vittoria del Monza sul campo del Milan (2-1) ora inguaia il Bologna, che tra oggi e domani attende i verdetti delle sfide di Frosinone e Sampdoria.

m. v.