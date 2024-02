Profili interessanti. Un altro Karlsson, ma a centrocampo

Il Bologna ha chiuso anche sette operazioni per il settore giovanile. La più importante, riguarda Kazper Karlsson, 18enne svedese proveniente dall’Halmstad, con già 24 presenze 2 reti e 1 assist nella serie A svedese e nazionale Under 19. Può giocare esterno sui due lati, ha giocato anche in mezzo a centrocampo: era in scadenza, è costato tra i 500mila euro e il milione, si aggregherà alla Primavera, ma si allenerà anche in prima squadra. Per la Primavera è arrivato anche il terzino svedese, in prestito dall’Inter, Nezirevic (18). Poi una batteria di 16enni e 17enni nel giro delle nazionali giovanili: l’ultimo è il modavo Daniil Dimitrisin Daniil (16), difensore come Gustav Schjott, danese classe 2007 proveniente dall’Aarhus. Presi anche il difensore ceco Leos Tupec (16) dal Pardubice, i centrocampisti Andrei Toroc (17) dal Galaxy Timisoara e il polacco Konrad Sobolewski dal Mosp Bialystok.