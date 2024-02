Pronto al bis. Saelemaekers adesso ci riprova

Prove tecniche anti Lecce. Più facili, ora che l’abbondanza ha riconsegnato a Motta un ampio ventaglio di soluzioni. Non fa eccezione l’attacco, dove tra Orsolini, Saelemaekers, Urbanski, Karlsson e Ndoye (domani spera di tornare tra i convocati) Thiago ha di che sbizzarrirsi. Chi sembra annusare una maglia da titolare è Saelemaekers, favorito con Orsolini per affiancare Zirkzee. Il belga ha giocato la sua ultima partita da titolare il 30 dicembre a Udine: con Thiago mai dire mai, ma quella col Lecce potrebbe essere l’occasione giusta per tornare in campo dall’inizio. Intanto oggi a Casteldebole, nell’anniversario della sua morte (9 febbraio 2001), si terrà la cerimonia di commemorazione di Niccolò Galli.