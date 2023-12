Quattro successi di fila, serve un blitz in viaggio. I rossoblù volano all’ora di pranzo. Ma solo al Dall’Ara

Sbagliato, sbagliatissimo affidarsi ai numeri e alle statistiche, che sono in grado di raccontare il calcio fino a un certo punto, senza potere tenere in considerazione il fattore aleatorio, quello legato all’imprevedibilità degli eventi.

Eppure, se il Bologna dovesse trovarsi di fronte alle statistiche riguardanti le ultime gare giocate all’ora di pranzo, un sorrisetto, seppur timido, c’è da giurare che potrebbe spuntare. Se si guarda alle ultime quattro gare disputate dalla formazione di Thiago Motta alle 12,30 ci si accorge di come Ferguson e soci siano riusciti a trovare altrettanti successi, l’ultimo dei quali il rotondo 3-0 rifilato all’Empoli con annessa tripletta di Orsolini. Orsolini che domani non ci sarà, ma non per questo c’è da spaventarsi: gli altri tre successi arrivarono nella scorsa stagione, la prima di Motta alla guida del Bologna.

Contro l’Udinese, il 2 aprile scorso, stesso risultato visto contro i toscani: 3-0 casalingo, Moro, Posch e Barrow sugli scudi, con il gambiano autore di una prova più che sufficiente quel giorno. Non solo risultati rotondi, ma anche vittorie contro le cosiddette big: l’Inter, a fine febbraio, inciampò al Dall’Ara per la seconda volta nel giro di pochi mesi, lasciando in Emilia tre punti che la formazione di Motta si portò a casa con il gol di Orsolini, arrivato nella ripresa. E poi? E poi il 2-1 contro il Torino, arrivato più di un anno fa grazie alle reti di Orsolini – sempre lui – e Posch, che ripresero in mano una partita che dopo il gol di Lukic si tingeva di granata. Quattro successi alle 12,30, tutti in casa: il Bologna vuole spezzare la maledizione trasferta, e l’orario di pranzo aiuta. Ma occhio che prima di quel filotto arrivarono 4 ko consecutivi.

Giacomo Guizzardi