Qui casteldebole: ferguson lavora ancora a parte. Alle 11 la ripresa con i ’superstiti’ delle nazionali. Speranze di rivedere Pobega di nuovo in gruppo

Il Bologna riprende oggi gli allenamenti dopo tre giorni di riposo: appuntamento alle 11 a Casteldebole. A disposizione di Italiano ci saranno 14 elementi della rosa: ovvero Ravaglia, Beukema, Casale, Miranda, Corazza, Lykogiannis, Holm, De Silvestri, Castro, Orsolini, Dominguez, Dallinga, Karlsson e Odgaard. La speranza è che in gruppo torni ad aggregarsi Tommaso Pobega, che sta smaltendo lo stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà rivalutato e lo staff medico e tecnico concorderanno se reinserirlo immediatamente o rinviare di qualche giorno: i tempi della ripresa sono vicini. Rimarranno ai box Ferguson, atteso in gruppo a fine mese, e i lundogenti El Azzouzi e Cambiaghi. Assenti i nazionali Fabbian, Lucumi, Posch, Freuler, Aebischer, Ndoye, Erlic, Moro, Urbanski, Skorupski e Iling. Italiano potrà riprendere a lavorare al completo solo a due giorni dalla sfida in casa del Genoa.