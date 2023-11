Qui Lecce: scalpita Piccoli. D’Aversa medita cambi. Sansone vuole esserci

Se il Bologna è in emergenza, il Lecce è al completo. D’Aversa ritrova Ramadani in mediana, che ha scontato la squalifica per il cartellino giallo rimediato con il Milan (era in diffida) a Verona. Il tecnico dei salentini avrà quindi l’imbarazzo della scelta in vista del match casalingo di domenica. Ramadani è in ballottaggio con Oudin per un posto a centrocampo. Spera in una maglia da titolare anche Piccoli, che prova a sfruttare il momento di crisi di Krstovic per ritagliarsi spazio: il montenegrino è stato autore di un grande inizio di stagione, con tre gol nelle prime tre presenze. Ma è fermo a 4 reti e non segna dal 6 ottobre contro il Sassuolo. Sembrano questi, a metà settimana, i dubbi maggiori di formazione in casa Lecce, insieme al ballottaggio tra Amqvist e l’ex di turno Sansone nel tridente.