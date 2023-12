Quindicesimo posto per i baby rossoblu’ sconfitti 0-3. Vigiani travolto dalla Fiorentina del figlio Lorenzo. La Primavera chiude il 2023 a quattordici punti

Bologna ko a Casteldebole. Gli uomini di Vigiani, dopo le vittorie contro Monza, Lazio e Juventus, non riescono a ripetersi in casa contro la Fiorentina, che si impone con un netto 3 a 0 allontanando lo spauracchio Frosinone. La formazione viola - nella quale figura il figlio di Vigiani, Lorenzo - passa prima in vantaggio con la rete di Rubino, trovandosi poi a gestire oltre sessanta minuti di gara in superiorità numerica a causa dell’espulsione di Cesari per rosso diretto dopo una brutta entrata proprio ai danni dell’autore del momentaneo 1 a 0. Nella ripresa l’uomo in più si fa sentire, e anche il risultato rispecchia l’andamento in campo: Caprini si inventa un delizioso pallonetto che batte Pessina e regala il 2 a 0, Rubino chiude i giochi con una conclusione dal limite che si spegne sul palo lontano. Nel finale per la Viola ci sarebbe persino la possibilità di arrotondare ulteriormente il risultato con Sene, ma dal dischetto Pessina ipnotizza il centravanti. L’anno del Bologna si chiude così con 14 punti conquistati in quindici giornate di campionato, che valgono a Rosetti e compagni il quindicesimo posto. Il 2024 si riaprirà con la sfida esterna sul campo dell’Empoli.

Giacomo Guizzardi