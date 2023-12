Ravaglia, una notte indimenticabile. Certezza Fabbian

RAVAGLIA 8. Il no alla rasoiata di Frattesi al 31’ è da fuoriclasse. Parare un rigore a San Siro lo fa entrare nella storia.

CORAZZA 5,5. Si fa trovare un paio di volte troppo alto favorendo le incursioni dei nerazzurri. Formichina che si fa cicala regalando ingenuamente il penalty.

LUCUMÌ 6,5. Al 6’ è in ritardo su Arnautovic, che per fortuna non trova il pallone. Al 18’ sbaglia un anticipo e spalanca un corridoio a Frattesi. Da lì si riprende bene.

BEUKEMA 7,5. Con l’Inter che balla spesso davanti a Ravaglia è un baluardo. Segna un gol da raccontare ai nipotini.

LYKOGIANNIS 7. Al 12’ serve un pallone col contagiri a Fabbian, che per poco di tacco non trova il ‘gollasso’. Stoico fino alla fine.

AEBISCHER 6. Si sfianca nel lavoro di copertura, non ribalta mai l’azione. Regala un assist ad Arnautovic, non sfruttato dall’ex. Non molla mai.

MORO 6,5. Qualche intuizione in più del compagno di reparto, ma nessuna incursione degna di nota.

SAELEMAEKERS 5,5. L’inizio promette ma si spegne come un cerino. E’ il più esperto ma non si vede.

FABBIAN 6,5. Al 12’ sfiora il gol da antologia con un tacco volante che fa correre i brividi ad Audero.

URBANSKI 5. Spettatore al Meazza, una dimensione troppo più grande di lui.

Van Hooijdonk 5. A Sartori non serviva questa non-prestazione per sapere che a gennaio serve un rincalzo vero di Zirkzee. El Azzouzi 6,5. Entra col piglio giusto. De Silvestri 5,5. In ritardo sulla zuccata vincente di Carlos Augusto. Zirkzee 8. Due assist da antologia. Fenomeno. Ndoye 8. Segna il gol della Storia. Calafiori 6,5. Fa il tuttocampista, perfino l’attaccante. Motta 7,5. Fa ampio turnover, nella ripresa si cala l’elmetto. Poi mette gli assi e firma un’impresa pazzesca.

Voto squadra 8

Massimo Vitali