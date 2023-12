RICONOSCIUTO UN ALTRO TORTO A motta. "Dia da rosso su Saelemaekers». Rocchi ammette. E siamo a 3

"Il fallo di Dia su Saelemaekers? Da espulsione". La sentenza pro Bologna (ma a beffa consumata) è del designatore Gianluca Rocchi. E così sono tre. Dopo Juventus-Bologna Rocchi definì "rigore solare" il fallo di Iling-Junior su Ndoye su cui Di Bello fece scena muta, così come etichettò come "gol regolare" quello di Ferguson in Monza-Bologna, annullato da Pezzuto.

Tre riconoscimenti postumi di danno subito che però non fanno classifica. Lunedì sera il designatore è intervenuto a ‘Open Var’ su Dazn, commentando, tra gli altri, l’episodio del fallaccio di Dia ai danni di Saelemaekers in Salernitana-Bologna, che l’arbitro Sozza ha sanzionato col cartellino giallo. Nella registrazione dei dialoghi tra Sozza, il Var Valeri e l’Avar Maggioni si sente nitidamente che Sozza e Valeri bollano l’intervento come da "giallo" mentre Maggioni è l’unico a suggerire il "rosso".

Ad ammorbidire la posizione di Dia, nella versione di arbitro e Var, sarebbe la presunta frenata dell’attaccante nel commettere il fallo. "No no, alla fine ritrae la gamba", sentenzia Valeri prendendo un grave abbaglio. Sozza, che era già orientato per l’ammonizione, a quel punto non ritiene di dover andare a rivedere l’episodio alla moviola. "Invece era da ‘on field review’ e da rosso", ha ammesso Rocchi.

m. v.