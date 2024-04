Ritiro fino al 3 agosto. Il Bologna a Valles dal 22 luglio Il Bologna ripartirà dalla Val Pusteria per il ritiro estivo in collaborazione con Dolomiti Sport Event e Ski & Almenregion Gitschberg Jochtal. Le date ufficiali sono dal 22 luglio al 3 agosto, con programmi di gare amichevoli in via di definizione.