Roba da Champions. L’entusiasmo del Bologna, l’alta tensione di Bergamo. Cresce la grande attesa

L’Atalanta alza il livello della tensione. Il Bologna risponde con l’entusiasmo e la gioia di vivere un sogno a occhi aperti da parte della squadra e del suo popolo per contrastare la rabbia e la voglia di rivalsa dei nerazzurri: anche questo è uno dei temi alla vigilia dello spareggio Champions tra la squadra di Gasperini e quella di Thiago Motta.

Ieri si è aperta la prevendita per il big match di domenica e i 750 biglietti in distribuzione per il settore ospiti sono andati bruciati praticamente nel giro di un’ora. Ma non è tutto: a nove giorni da Bologna-Inter, in programma sabato 9 marzo alle 18, c’è praticamente il tutto esaurito. Curva Bulgarelli, San Luca-Arpad Weisz, distinti, Kids Stand e Poltrone Gold sono andati tutti sold out nella giornata di ieri: restano poche centinaia di biglietti in Tribuna Numerata, oltre al settore ospiti, con la vendita per quest’ultimo settore che aprirà oggi, primo giorno di vendita libera. La prevendita aveva aperto lunedì, ma il Bologna aveva deciso di destinarla nei primi due giorni ai possessori della tessera ’We Are One’ poi ai soli residenti a Bologna e in Emilia Romagna, chiaro intento di avere un Dall’Ara rossoblù contro l’armata Inter, un ulteriore modo di tastare il polso alla febbre rossoblù.

La febbre è altissima. Ancor di più all’indomani della sconfitta per 4-0 dell’Atalanta nel recupero del match di Milano contro i nerazzurri, che consente al Bologna di presentarsi a Bergamo al quarto posto solitario, con due punti di vantaggio sulla diretta rivale. Rivale ferita, arrabbiata, furibonda, che nel dopo partita si è scagliata contro arbitro e Var, con Gasperini e soprattutto Luca Percassi che hanno parlato di gara falsata dagli episodi, alzando toni e tensione in vista dello spareggio casalingo contro la squadra di Motta. Strategia o meno che fosse, la mossa è costata non poche polemiche social all’Atalanta, accusata di ‘piangere’ senza motivo all’indomani del ‘rigorino’ avuto contro il Milan. Anche il Bologna ha avuto i suoi problemi e subito qualche torto, a partire dal rigore negato contro la Juventus a Ndoye (1-1 il risultato finale) e il gol ingiustamente annullato a Ferguson contro il Monza (0-0), per finire con il rigore sanzionato a Ferguson a Milano contro il Milan che costò l’espulsione per proteste a Motta, che ha deciso di non parlare più di arbitri. "Lo farà Sartori se sarà necessario", ha sentenziato più volte. Cena pagata alla squadra per l’espulsione e l’intenzione di utilizzare ogni goccia di energia fisica e mentale per lavorare sul campo alla realizzazione del sogno Champions.

Sogno che trova il sostegno dei bolognesi, che saranno a Bergamo e riempiranno il Dall’Ara contro l’Inter, nelle prossime salite verso la vetta, per spingere i rossoblù a scrivere una pagina indelebile di storia.