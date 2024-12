Rossoblù in emergenza: sfida alla Juventus senza Karlsson e Dominguez

Mercoledì i rossoblù saranno in campo a Lisbona per la Champions, senza Karlsson, Dominguez e De Silvestri fuori lista e Italiano è chiamato a valutare le rotazioni, in virtù delle assenze di Orsolini e Lykogiannis che sono andate ad aggiungersi a quelle dei lungodegenti Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi.

Classifica alla mano però, l’Europa è già scivolata via, mentre la sfide di campionato con Juventus e Fiorentina offrono la chance di ricucire e tornare in corsa per l’Europa. Con la Juventus è la partita con la P maiuscola e Italiano punta all’undici migliore senza calcoli: peccato che cattive notizie arrivino alla vigilia.

Italiano dovrà valutare le condizioni di un paio di potenziali titolari questa mattina: l’emergenza è sempre più grave, uno dei due potenziali rossoblù in dubbio potrebbe essere Miranda. Qualora lo spagnolo non dovesse farcela, senza Lykogiannis, il tecnico rossoblù potrebbe adattare Holm a sinistra, dato che tra Spezia e Atalanta lo svedese qualche partita sulla corsia mancina l’ha disputata e andrebbe così a fronteggiare Conceicao.

A quel punto, Posch dovrebbe avere strada libera a destra, anche perché De Silvestri è reduce dalla contusione al tendine d’Achille accusata con il Venezia, che lo ha costretto in panchina con il Monza.

Aspettando notizie in mattinata sui potenziali infortunati, nelle intenzioni dietro tornano Lucumi e Beukema, chiamati a montare la gabbia su Vlahovic o sul falso nove Weah: nessuno meglio di loro conosce il modo di giocare di Motta e la duttilità richiesta dal tecnico agli uomini d’attacco.

In porta dovrebbe tornare Skorupski, che con Lille e Venezia si è confermato tra gli uomini più in forma. Un nodo da sciogliere anche a centrocampo, dove Freuler resta il leader indispensabile e inamovibile. Al suo fianco potrebbe tornare Moro. Ma la mediana bianconera annovera giocatori di stazza e peso come Locatelli, Thouram e Koopmeiners e Italiano valuta la possibilità di riproporre Pobega, pur dovendone valutare la condizione dopo l’impiego con il Monza.

Davanti Odgaard dovrebbe partire sottopunta, grazie anche al rientro tra i convocati di Dallinga, che potrebbe tornare utile a partita in corso, come pure Ferguson, Fabbian e Urbanski, con Ndoye a destra su piede naturale e Karlsson o Iling a sinistra, con quest’ultimo che potrebbe essere risparmiato in chiave Champions.

Il tutto aspettando in mattinata novità dall’infermeria sui due mister x in dubbio, che Italiano non ha voluto rivelare.