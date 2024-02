Rossoblù pieni di soluzioni. Saelemaekers cambia marcia. Orsolini dà sostanza all’attacco. E’ un Calafiori tuttocampista Posch e Beukema non si arrendono mai, Kristiansen si riscatta con l’assist per la rete del 2-2. Il muro svizzero mostra qualche crepa: Aebischer non dà equilibrio, Freuler troppo passivo.