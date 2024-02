Rossoblù, un gruppo da favola. Ferguson: regia, corsa e personalità. Assist al bacio firmato Kristiansen. Skorupski, saracinesca insuperabile

Skorupski 7 Un portiere ispirato può incidere come un bomber e nel primo tempo, quando la squadra sbanda, lui è uno dei pochi scogli a cui aggrapparsi per non affondare. Sventa almeno tre minacce vere, compreso il capolavoro al 31’ sul sinistro a giro di Isaksen, quando con la punta delle dita devia la palla sul palo.

Posch 6 Anderson dalla sua parte non sfonda mai nonostante qualche negligenza diffusa del nazionale austriaco. A inizio ripresa per due volte ha sulla testa una palla gol ma non indirizza bene la sfera.

Beukema 7 Nel primo tempo, quando la squadra offre il fianco alle fiammate degli uomini di Sarri, salva la pagnotta. Nella ripresa sale in cattedra e torna il signore incontrastato dell’area rossoblù.

Kristiansen 6,5 Voto alto, perché la cosa migliore della sua partita, ovvero l’assist col contagiri per il gol da tre punti di Zirkzee, pesa molto di più dei tanti errori. Nel primo tempo è un fuscello tra i venti di tempesta.

El Azzouzi 7 Fare il Freuler sarebbe complicato per chiunque, specie per chi aveva giocato la sua ultima partita da titolare quasi cinque mesi fa. Da un primo tempo di sofferenza trae il frutto, quasi inatteso, del gol dell’1-1: primo gol al suo primo tiro in porta in A.

Orsolini 5,5 Un Orso che non tira in porta è un Orso menomato. Non lo aiuta il primo tempo rinunciatario della squadra, ma certo ieri poteva, e doveva, fare di più.

Fabbian 6 Nel centrocampo nuovo di zecca che Motta presenta all’Olimpico fatica nel primo tempo a trovare le misure. La diga funziona così così, ma il suo merito è quello di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Da un controllo impreciso nasce l’assist per il gol di El Azzouzi: anche questo è un segno.

Ferguson 7 E’ il compagno su cui sai che puoi sempre fare affidamento, anche quando la barca sta per naufragare. Nell’intervallo la partita gira, ma non gira mai la partita dello scozzese, sul pezzo dall’inizio alla fine. Incommensurabile.

Saelemaekers 5,5 Nel primo tempo la fascia sinistra del Bologna è un pianto greco. Scherma poco Kristiansen, non inventa nulla.

Aebischer 6. Dà equilibrio al centrocampo.

Ndoye 6 Essenzialità sulla corsia sinistra.

Urbanski 6 Porta il suo mattoncino.

Lykogiannis sv

Calafiori sv

Allenatore Motta 7,5 Nel primo tempo il suo Bologna lascia sfogare la Lazio, nella ripresa rivolta la partita come un calzino. Nulla è casuale: specie la quarta vittoria di fila.

Voto squadra 7

Massimo Vitali