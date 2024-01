Rossoblù, un sorriso a denti stretti. Ravaglia incerto, Lucumi sicuro. Urbanski e Moro girano a vuoto. Saelemaekers entra e dà la scossa

Ravaglia 5 La gioventù a volte dà e a volte toglie: sul gol di Gudmunsson gli toglie malizia ed esperienza. Imperdonabile mettere due soli compagni in barriera, quasi quanto farsi uccellare dal destro facilmente leggibile dell’islandese (con qualche corresponsabilità di chi lasciare filtrare quel pallone). Poi non è più chiamato in causa.

Lucumi 6,5 Fortuna che c’è lui a mettere rattoppi a destra e a manca. Nel primo tempo provvidenziali due recuperi che sbarrano potenziali autostrade agli attaccanti di Gilardino. Bene anche nella ripresa.

Lykogiannis 5 Servirebbe il sinistro fatato di Lecce e invece dalla sua fascia non nasce mai nulla di buono per gli attaccanti rossoblù. Spreca la chance da titolare.

Moro 5 Un gran girare a vuoto. E infatti Thiago lo toglie.

Freuler 6 Cerca di dare un senso a una manovra che nel primo senso un senso non ce l’ha. Più incisivo nella ripresa.

Fabbian 6 Dura per tutti fare il Ferguson senza farne pesare l’assenza. Lavora palloni su palloni ma è un po’ pasticcione. Nell’assalto finale però non si tira indietro. Sufficienza stiracchiata, di gamba e di cuore.

Orsolini 5,5 Sette giri di lancette e capisci quanto il suo sinistro mortifero, che esalta i riflessi di Martinez, sia mancato alla squadra. A seguire, però, mastica un calcio abbastanza prevedibile.

Zirkzee 5 Dragusin lo segue anche in bagno e nel dubbio dovunque si giri c’è uno del Genoa a togliergli il respiro. Al 37’ ha una palla preziosa, ma la spreca con un destro telefonato. Evanescente anche la ripresa, condita dall’ammonizione all’88’ che gli farà saltare il Cagliari. Una sola zampata nel finale, ma Martinez arriva anche lì.

Urbanski 5 Sempre sotto ritmo, sempre un tocco di palla di troppo e nemmeno il furore agonistico che ci si aspetterebbe da un diaciannovenne. Conferma di essere ancora acerbo.

Kristiansen 6 Meglio di Lykogiannis.

Aebischer 6 Con un sinistro strozzato mette in ambasce Martinez.

Saelemaekers 6,5 Porta brio sulla fascia, firma l’assist per il gol dell’1-1. Ingresso elettrico.

De Silvestri 7 Entra e segna un gol pesantissimo che sa tanto di ennesimo premio alla carriera. Allenatore Motta 6 Si complica la vita dando fiducia a Ravaglia e Urbanski. Il pari è il giusto premio alla pazienza di chi nella ripresa ha la meglio su un Genoa stremato.

Voto squadra 6

Massimo Vitali