Santiago domani con l’Argentina Under 23 di Mascherano: la chance per trovare fiducia da spendere a Casteldebole. Castro cerca un gol albiceleste per il decollo

Aspettando la prima maglia da titolare in rossoblù Santiago Castro riparte dalla ‘Sub 23’ argentina di Javier Mascherano, con cui a febbraio ha staccato il pass per i Giochi di Parigi. L’Under 23 dell’Albiceleste in questi giorni è in Messico dove sosterrà una doppia amichevole con la nazionale di casa: domani a Mazatlan e lunedì a Puebla. Per Castro sarà l’occasione per mettere minuti nelle gambe e ritrovare quella confidenza con il campo dal primo minuto che, per ovvii motivi, fin qui gli è mancata nel suo primo mese in rossoblù.

Prima di salire sull’aereo per l’Argentina Castro tra un allenamento e l’altro ha fatto anche il turista: è stato in gita a Venezia senza farsi mancare un giro in gondola e sotto le Due Torri è salito in visita al Santuario della Madonna di San Luca, tappa obbligata per un ragazzo molto devoto. Adesso però si torna a parlare di calcio, che è il linguaggio che più piace a Santiago.

Il doppio impegno in nazionale gli servirà per accelerare nella rincorsa a una maglia da titolare in rossoblù, traguardo che in teoria non gli è precluso alla ripresa del campionato dopo la sosta. Con la Salernitana, infatti, Zirkzee sarà ancora in infermeria e l’olandese rischia di restarci anche in occasione della trasferta di Frosinone del 7 aprile. A Empoli, nella prima partita senza Zirkzee, la scelta di Motta per la maglia di centravanti è caduta su Odgaard, ma a Casteldebole a nessuno è sfuggita la grande determinazione con cui Castro affronta ogni allenamento, un’adrenalina che si è vista anche negli spezzoni finali di partita con Inter e Empoli.

Insomma: Santiago muore dalla voglia di lasciare il segno, non foss’altro per convincere i suoi dirigenti che i 12 milioni investiti a gennaio per acquistarlo dal Velez sono stati soldi ben spesi. Una curiosità: nella selezione di Mascherano c’è anche Paolo Pellegrino, difensore di proprietà del Milan da gennaio in forza alla Salernitana, l’avversario dei rossoblù al Dall’Ara l’1 aprile. Gli altri ‘italiani’ sono Soulé del Frosinone e Beltran della Fiorentina.

m. v.